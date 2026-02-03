TOKYO ELECTRON DEVICE verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TOKYO ELECTRON DEVICE stellte am 02.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 83,21 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TOKYO ELECTRON DEVICE ein EPS von 42,08 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 50,47 Milliarden JPY – ein Plus von 0,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TOKYO ELECTRON DEVICE 50,38 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at