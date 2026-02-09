|
Tokyo Electron informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Tokyo Electron hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 0,84 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tokyo Electron 1,12 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat Tokyo Electron 3,58 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,30 Milliarden USD umgesetzt worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
