Tokyo Electron stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tokyo Electron präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 93,86 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 54,04 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Tokyo Electron im vergangenen Quartal 935,07 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tokyo Electron 630,08 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at