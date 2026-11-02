Tokyo Electron verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tokyo Electron hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 USD gegenüber 0,040 USD im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 37,38 Prozent auf 5,87 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,27 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at