09.02.2026 06:31:29
Tokyo Electron zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Tokyo Electron hat am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 258,59 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 341,74 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 552,05 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 654,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
