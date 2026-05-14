14.05.2026 06:31:29

Tokyo Energy Systems: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tokyo Energy Systems lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 44,87 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 54,06 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 26,85 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,26 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 128,96 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Tokyo Energy Systems 86,65 JPY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Tokyo Energy Systems 83,08 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,68 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 67,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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