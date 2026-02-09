Tokyo Energy Systems: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tokyo Energy Systems hat am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 39,40 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 13,77 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,95 Milliarden JPY – ein Plus von 37,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tokyo Energy Systems 15,92 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at