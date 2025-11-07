Tokyo Energy Systems präsentierte Quartalsergebnisse

Tokyo Energy Systems ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tokyo Energy Systems die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 21,54 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tokyo Energy Systems -2,470 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,65 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,64 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at