Tokyo Finance stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tokyo Finance stellte am 10.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,06 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,130 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Tokyo Finance im vergangenen Quartal 2,1 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tokyo Finance 2,1 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at