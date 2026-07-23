Tokyo Finance verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tokyo Finance hat am 22.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tokyo Finance ein EPS von 0,050 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 2,2 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tokyo Finance 2,1 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at