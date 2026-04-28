|
28.04.2026 07:19:26
Tokyo Gas FY Profit Rises
(RTTNews) - Tokyo Gas Co. (TOG.F, 9531.T) reported fiscal year profit attributable to owners of parent of 226.9 billion yen, up 205.8% from last year. Basic earnings per share was 654.76 yen compared to 192.22 yen. For the fiscal year ended March 31, 2026, net sales were 2.8 trillion yen, up 7.5% from last year.
For the fiscal year ending March 31, 2027, the company expects: profit attributable to owners of parent of 137.0 billion yen, and net sales of 2.95 trillion yen.
Shares of Tokyo Gas are trading at 6,905 yen, up 6.67%.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.