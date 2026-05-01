TOKYO GAS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TOKYO GAS hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 USD. Im Vorjahresviertel hatte TOKYO GAS 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,20 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,07 Milliarden USD.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,17 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat TOKYO GAS im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,81 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 17,30 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at