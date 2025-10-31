|
31.10.2025 06:31:28
TOKYO GAS gewährte Anlegern Blick in die Bücher
TOKYO GAS ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TOKYO GAS die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,28 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TOKYO GAS -0,020 USD je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat TOKYO GAS 4,75 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
