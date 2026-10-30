Tokyo Gas legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tokyo Gas veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 193,48 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tokyo Gas ein EPS von 83,80 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Tokyo Gas im vergangenen Quartal 702,39 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tokyo Gas 700,18 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at