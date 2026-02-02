|
TOKYO GAS legte Quartalsergebnis vor
TOKYO GAS hat sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
TOKYO GAS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,160 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 4,49 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
