Tokyo Gas präsentierte Quartalsergebnisse

Tokyo Gas hat am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 83,80 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -6,460 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,34 Prozent auf 700,18 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 634,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at