Tokyo Gas vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tokyo Gas präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 108,39 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 50,10 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,23 Prozent auf 692,12 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 622,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at