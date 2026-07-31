Tokyo Gas veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tokyo Gas präsentierte in der am 30.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 107,15 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 282,35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 673,44 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tokyo Gas einen Umsatz von 647,34 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at