30.04.2026 06:31:29

Tokyo Gas zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tokyo Gas hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 180,22 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tokyo Gas ein EPS von 98,41 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 795,11 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tokyo Gas einen Umsatz von 793,09 Milliarden JPY eingefahren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 106,90 JPY ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 840,60 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 654,76 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 192,22 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 7,51 Prozent auf 2 834,75 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2 636,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 561,09 JPY sowie einen Umsatz von 2 878,10 Milliarden JPY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at

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