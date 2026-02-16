TOKYO ICHIBAN FOODS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TOKYO ICHIBAN FOODS hat am 13.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 16,10 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 17,54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,11 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,18 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at