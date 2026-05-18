TOKYO ICHIBAN FOODS präsentierte Quartalsergebnisse

TOKYO ICHIBAN FOODS äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 11,01 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 9,30 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,35 Prozent zurück. Hier wurden 1,91 Milliarden JPY gegenüber 2,02 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at