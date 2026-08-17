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17.08.2026 06:31:29
TOKYO ICHIBAN FOODS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
TOKYO ICHIBAN FOODS hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
TOKYO ICHIBAN FOODS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 8,30 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -7,150 JPY je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,62 Prozent auf 1,59 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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