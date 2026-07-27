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27.07.2026 06:31:29
Tokyo Kaikan: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Tokyo Kaikan hat sich am 24.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 94,95 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 88,98 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,09 Milliarden JPY – ein Plus von 0,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tokyo Kaikan 4,07 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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