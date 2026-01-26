|
Tokyo Kaikan hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Tokyo Kaikan hat am 23.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 157,80 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tokyo Kaikan 124,74 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 4,73 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,25 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
