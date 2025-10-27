Tokyo Kaikan stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tokyo Kaikan hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -17,36 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tokyo Kaikan ein EPS von -22,670 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,91 Prozent auf 3,33 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at