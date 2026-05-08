Tokyo Kaikan veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tokyo Kaikan hat am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Tokyo Kaikan hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 70,51 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 73,54 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 4,13 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tokyo Kaikan 3,92 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 299,93 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Tokyo Kaikan ein Gewinn pro Aktie von 268,30 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,46 Prozent auf 16,26 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at