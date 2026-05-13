TOKYO KEIKI: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

TOKYO KEIKI ließ sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TOKYO KEIKI die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 137,93 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 174,40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TOKYO KEIKI in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 21,44 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 23,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 243,75 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 231,15 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat TOKYO KEIKI mit einem Umsatz von insgesamt 61,19 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 57,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,13 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at