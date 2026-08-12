TOKYO KEIKI präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TOKYO KEIKI hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,90 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TOKYO KEIKI -10,750 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TOKYO KEIKI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,59 Milliarden JPY im Vergleich zu 10,55 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at