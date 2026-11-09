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09.11.2026 06:31:29
TOKYO KEIKI präsentierte Quartalsergebnisse
TOKYO KEIKI hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 55,60 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TOKYO KEIKI ein EPS von 61,82 JPY je Aktie vermeldet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,35 Prozent auf 13,69 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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