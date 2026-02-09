TOKYO KEIKI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TOKYO KEIKI hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 54,75 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 52,91 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 15,32 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,66 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at