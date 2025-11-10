TOKYO KEIKI: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TOKYO KEIKI hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 61,82 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 19,55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 13,88 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 16,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at