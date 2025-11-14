Tokyo Kikai Seisakusho: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tokyo Kikai Seisakusho hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 13,95 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tokyo Kikai Seisakusho ein Ergebnis je Aktie von 10,61 JPY vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 29,07 Prozent auf 1,27 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at