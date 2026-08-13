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13.08.2026 06:31:29
Tokyo Kikai Seisakusho hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Tokyo Kikai Seisakusho ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tokyo Kikai Seisakusho die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 30,64 JPY. Im Vorjahresquartal waren -17,230 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tokyo Kikai Seisakusho in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,39 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,37 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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