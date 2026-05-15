Tokyo Kikai Seisakusho mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tokyo Kikai Seisakusho lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 134,58 JPY, nach 19,56 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 3,83 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,15 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 130,97 JPY. Im Vorjahr waren 42,13 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 8,46 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 14,25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at