Tokyo Kisen: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tokyo Kisen hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Tokyo Kisen hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,90 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -6,710 JPY je Aktie gewesen.

Tokyo Kisen hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,40 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at