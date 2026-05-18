18.05.2026 06:31:29

Tokyo Kisen: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tokyo Kisen ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tokyo Kisen die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 456,52 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -13,750 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,90 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,17 Milliarden JPY ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 507,08 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 205,46 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 13,14 Milliarden JPY, während im Vorjahr 12,04 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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