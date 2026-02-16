Tokyo Kisen legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tokyo Kisen gab am 13.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 47,40 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tokyo Kisen ein EPS von 196,77 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,13 Prozent auf 3,16 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at