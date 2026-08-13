Tokyo Kisen präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tokyo Kisen lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 19,19 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tokyo Kisen noch ein Gewinn pro Aktie von 6,06 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 3,26 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 4,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at