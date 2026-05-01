01.05.2026 06:31:29

Tokyo Metro: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tokyo Metro hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,08 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 673,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 667,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,670 USD. Im Vorjahr hatte Tokyo Metro 0,610 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,80 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,68 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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