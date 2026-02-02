|
Tokyo Metro informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Tokyo Metro äußerte sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 28,34 JPY, nach 19,40 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 106,33 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 103,74 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
