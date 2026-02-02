Tokyo Metro mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tokyo Metro präsentierte am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 680,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 690,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at