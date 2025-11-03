Tokyo Metro präsentierte Quartalsergebnisse

Tokyo Metro hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 21,71 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tokyo Metro 21,75 JPY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,94 Prozent auf 104,38 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 100,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at