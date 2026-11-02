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02.11.2026 06:31:29
Tokyo Metro stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Tokyo Metro hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21,39 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tokyo Metro ein EPS von 21,71 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 108,21 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 104,38 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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