Tokyo Metro stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tokyo Metro lud am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tokyo Metro 0,270 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 684,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 733,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at