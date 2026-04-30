Tokyo Metro: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tokyo Metro hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 13,17 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tokyo Metro noch ein Gewinn pro Aktie von 20,27 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Tokyo Metro 105,61 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 101,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Tokyo Metro hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 101,63 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 92,51 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 422,41 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 407,83 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at