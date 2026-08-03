Tokyo Metro: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tokyo Metro ließ sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tokyo Metro die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 28,96 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tokyo Metro 38,41 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 109,05 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tokyo Metro 106,10 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at