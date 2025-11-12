Tokyo Ohka Kogyo: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tokyo Ohka Kogyo gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 70,45 JPY. Im letzten Jahr hatte Tokyo Ohka Kogyo einen Gewinn von 53,58 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Tokyo Ohka Kogyo im vergangenen Quartal 61,16 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tokyo Ohka Kogyo 51,81 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at