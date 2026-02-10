|
Tokyo Ohka Kogyo gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Tokyo Ohka Kogyo hat am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0,61 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tokyo Ohka Kogyo 0,380 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 417,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 357,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,86 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,24 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Tokyo Ohka Kogyo 1,58 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
