Tokyo Ohka Kogyo gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tokyo Ohka Kogyo veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 97,81 JPY, nach 62,91 JPY im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,59 Prozent auf 67,08 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 54,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at