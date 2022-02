Tokyo Ohka Kogyo hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tokyo Ohka Kogyo lud am 15.02.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 180,17 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tokyo Ohka Kogyo 64,62 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,32 Prozent auf 39,47 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 146,54 JPY ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 37,91 Milliarden JPY erwartet.

Tokyo Ohka Kogyo hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 430,73 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 239,42 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 140,06 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 117,59 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 364,62 JPY sowie einem Umsatz in Höhe von 137,95 Milliarden JPY gerechnet.

Redaktion finanzen.at